中醫講究五行，也將食物與五行比對，並通過顏色與臟腑對應達到養生目的，包括了青入肝、赤入心、黃入脾、白入肺、黑入腎，澄明中醫診所院長郭祐睿中醫師逐一說明，並提出正確的養生之道供民眾參考。

●中醫五行看食物顏色，對應臟腑各不同！

郭祐睿院長表示，以中醫五行、顏色對比食材方便又好記：

◎青入肝：

在五行當中青色食材屬木、木比類於肝，具有養肝、補肝、排毒的作用。常見食材如菠菜、花椰菜、芹菜、黃瓜、毛豆、青木瓜、棗子、楊桃、檸檬、奇異果等，這些食物含有大量的葉綠素、維生素、纖維素等營養，有助器官加速排毒。

◎赤入心：

紅色在五行中屬火，火比類為心、血、陽、熱性食材，大多具有補氣、養血、養心的作用，有助於氣血充盈。常見食材如紅蘿蔔、紅豆、辣椒、山楂、番茄、紅莧菜、紅藜、紅麴、石榴、洛神花等。若是循環不好、氣色不佳、手腳冰冷等血虛體質，更可適量的多吃一些。

(圖/今健康提供)

◎黃入脾：

黃色在五行中屬土，土對應於脾胃，黃色食材也多為澱粉類，吃完有助提升飽足感，因此古人認為多吃黃色食物對健脾養胃很有幫助。另一方面，脾胃在人體中扮演著養分供給者的角色，調理脾胃，氣血才會旺盛。常見食材包括了玉米、南瓜、馬鈴薯、黃豆、木瓜、地瓜、芒果、香蕉、柳橙、枇杷等。

◎白入肺：

白色在五行當中屬金，和肺及大腸有關，白色食材大多具有養肺、潤腸、行氣的效果，適度多吃有助補肺，常見如蓮藕、白木耳、白蘿蔔、核桃、蓮子、水梨、蘆筍、山藥、荔枝、甘蔗等。而這些食材不僅健肺爽聲，也含有維生素C，也有助新陳代謝，讓肌膚更充滿彈性及光澤。

◎黑入腎：

黑色在五行當中屬水，對應上的是腎，常聽到黑色食材對腎臟很有幫助，關鍵就是在於補腎氣，除此之外對生殖泌尿系統也有不少益處。常見的黑色食材如黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑米、髮菜、海帶、黑棗、桑葚、葡萄、龍眼乾等。而新陳代謝與腎、膀胱、骨骼關係密切，補腎可排除身體多餘的水分，因此也有助避免水腫，且也具有強壯骨骼的作用。

(圖/今健康提供)

●了解中醫五行食物顏色，吃對更有利健康！

郭祐睿院長表示，五行養生最重要的目還是在於營養均衡，各種食物都吃，讓各類的顏色及營養補足於身，這也正與營養學「彩虹飲食」的觀念相同。也提醒民眾飲食多以原型食物為主，減少加工食物，並以三低一高的方式進行，如此更有助達到養生的目的。

而人人的體質皆有所不同，適合的食材也會因人而異，如陽虛體質和陰虛體質就有所不同，要知道自己的體質為何，最好的方式便是與專業中醫師了解，在知道自己的體質，並適度攝取相關食材，對養生更有幫助。