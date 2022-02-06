根據《財訊》報導，近期美國公布2021年12月通貨膨脹（CPI、消費者物價指數）年增率達7%，創40年以來新高，但月增率已降為0.5%；同期生產者物價指數（PPI）年增9.7%，月增0.2%，數據在預期內，且月增率已緩和下來。不過，這數字遠超過聯準會去年所稱「通膨是暫時的」，且物價高漲已經影響到拜登政府的滿意度。

根據《財訊》報導，聯準會主席鮑爾2022年初表示，高通膨對美國全面經濟復甦構成「嚴重威脅」，央行將動用工具，避免通膨扎根，並啟動緊縮貨幣政策。被拜登提名為聯準會副主席的理事布雷納德（Lael Brainard）也指出，「不反對在3月升息」，升息一段時間後，就執行縮表。布雷納德的發言受到重視，除了被提名為副主席，還因為她先前的立場是最鴿派的理事之一。

通膨威脅大 聯準會轉鷹派

「永遠不要跟聯準會作對！」是華爾街的操盤金句。目前美國失業率3.9%，經濟復甦進度令人滿意，高盛證券、富國銀行均預測2022年將升息4次，2023年升息3次。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）1月14日法說，除了點出工資通膨將接棒，還警告「聯準會升息可能多達7碼，緊縮政策不一定是『甜蜜』且『溫和』的」。

《財訊》報導指出，觀察美國長線的物價、利率變化，可以看出此次的物價漲幅比以往都高，但是聯邦基金利率卻接近0%，物價漲幅與利率的差距是史上最高，升息是必然且積極的行動。且上一次聯準會從零利率開始升息，是在2015年底，當時物價平穩，目標是讓貨幣政策正常化，直到2018年底，利率達2.4%，是此次升息循環的最高峰。當時物價漲幅都在3%以下，10年債殖利率只有短暫突破3%就回頭。

聯準會在2021年底已經放棄通膨為暫時的想法，升息態度轉為鷹派，壓抑物價以免傷害經濟成為首要任務。聯準會掌握資金水喉，今年上半年即將進入疫情後首次的貨幣緊縮，金融市場將面對更高的波動性。更重要的是，當資金退潮，就是裸泳股票的現身日。

那指成分股 3成6被腰斬

《財訊》報導指出，美股從2021年底的歷史最高點到2022年1月14日，道瓊指數下跌2.82%、標普500下跌3.24%、那斯達克下跌8.14%。而科技股為主的那斯達克在過去2年引領風騷，從疫後的數位轉型、電動車、加密貨幣、新能源、大數據等，大型科技股領漲，新應用如雨後春筍，配合SPAC（特殊目的收購公司，俗稱借殼），加上許多人隔離在家，加入炒股行列，許多股價漲幅都是倍數起跳，以木頭姐（Cathie Wood）掌舵的方舟基金（ARK）為代表。