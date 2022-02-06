根據《財訊》報導，1月14日，新掛牌上櫃的聯發國際，以139元高價開出，對照78.8元的申購價，讓中籤者以為1張約可淨賺6萬元，相當開心。

一般人可能對聯發國際這個名字感到陌生，其實，它就是手搖飲品牌「歇腳亭」的母公司，由於當前歇腳亭的總店數達355家，成功打入美洲市場，2021年前3季就賺了8500萬元，EPS（每股稅後純益）為5.52元，也成為市場關注焦點。

根據《財訊》報導，但承銷商卻意外說出一個小插曲，似乎有多人根本搞不清楚聯發國際到底經營什麼業務，而股價又高居百元之上，以為「聯發國際」與「聯發科」有所關聯性；因此在競拍時，最低得標為115.6元的合理價格，但最高競拍得標價格，居然高達705元，似乎是將聯發國際當成聯發科在競拍。

《財訊》分析，由於1張價格，高出合理價格約68萬元，許多人都相當好奇得標的人該怎麼辦？根據承銷商指出，按照過去高出市場價格的得標者，最終多以「棄標」作收。看來，新股掛牌前，投資人務必要了解新公司的營運狀況，再進行投資。