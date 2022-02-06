歌手安伯政從選秀節目《超級星光大道》發跡，擁有好歌喉的安伯政，以台語歌《腳踏車》闖出名號，成功進入十強、成為星光幫的一員，安伯政後續雖然發了單曲、專輯，並參與戲劇演出，但演藝路發展並不順稅，淡出螢光幕的安伯政，近期則轉行在冷氣行上班，安伯政也大方談自己的經歷：「所有的經歷都是好的！認真過生活就是了」。

40歲安伯政在2007年參加《超級星光大道》，擁有好歌喉的安伯政，以台語歌《腳踏車》闖出名號，並成功進入十強，和林宥嘉、盧學叡、潘裕文、周定緯等人組成星光幫，安伯政嗓音渾厚帶有磁性，粗獷中帶有溫柔，也獲得評審張宇評為十強選手中音質最好的一位，詮釋歌曲具有個人風格。

安伯政在2007年參加《超級星光大道》打開知名度。（圖／本報系資料照片）

安伯政後續發了單曲，在2011年推出個人專輯，並和孫淑媚合唱《愛你的機會》，台語流利的安伯政也有參與戲劇演出，陸續在本土劇《世間情》、《甘味人生》、《一家人》和類戲劇《戲說台灣》等戲擔任配角，但安伯政演藝路發展並不順稅，體會過演藝工作的不穩定，安伯政多年前在高雄新崛江開服飾店，但後來因進貨、囤貨成本高加上消費者多偏向線上購物，安伯政最後把店面收掉，安伯政近期則是在台南某冷氣行上班，負責賣冷氣、安裝和修理冷氣，偶爾則會上直播叫賣，收入還算穩定。

不過安伯政近況則被粉絲專頁「人生向前走」形容是：「昔被張宇大讚好歌喉！男歌星苦拚10年夢碎『今改行當冷氣工』心酸現況曝光...」，對此，安伯政則現身回應：「謝謝大家的鼓勵跟支持，所有的經歷都是好的！認真過生活就是了」，大器回應獲得網友狂讚。