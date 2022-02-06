你知道三高(高血壓、高血糖、高血脂)是造成慢性腎臟病的主要原因嗎？洗腎病人在透析前1年罹患的疾病中，前3名就是三高，其中患有糖尿病者更占了4成7。

●防治三高僅有3至4成知曉須控制體重、戒菸、少飲酒及定期健康檢查

另外，根據106年國民健康訪問調查(NHIS)結果，對於三高的防治有7成以上民眾知道要注意及控制飲食和養成運動習慣，但僅有3至4成知曉須控制體重、戒菸、少飲酒及定期健康檢查，且僅有2成民眾知道要避免腰部肥胖，而肥胖及吸菸、飲酒，都是造成三高慢性病最主要的原因之一，顯示國人對於慢性病防治的知識仍須加強。

然而，預防措施對於減輕腎臟負擔、避免腎臟疾病發生極為重要。具體而言，從體重控制、採行健康生活型態，包括規律運動、健康飲食及定期篩檢做起，這些都是降低腎臟病風險的保護措施。

●三高的患者，應規律用藥，低鹽、低糖飲食控制及血壓、血糖監測

最重要的一點，腎臟由許多腎絲球與腎元組成，含有豐富的微血管，若自行停止慢性病用藥，易導致血管受損，降低腎臟排泄廢物的功能，導致腎功能嚴重下降而需要洗腎治療，所以按時服藥控制三高，才是最有效的預防腎臟病的方法。

在疾病管理上，隨著年齡老化與多重慢性病的增加，對於有三高的患者，除了務必規律用藥外，低鹽、低糖飲食控制及血壓、血糖的監測，都是重要的防制手段。