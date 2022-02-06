全台房價持續上漲，儘管政府多次鐵腕打炒房，但仍不見房價漲勢放緩。有網友在台中接連買下2間預售屋，未料在入住時，發現鄰居成交價遠超先前他買入的價格，對於驚人的房價漲幅，原PO並未因房產增值而感到喜悅，反倒是看著自己5歲的小孩大嘆，「很難想像未來的年輕人，要怎麼承受房價飛漲的時代」。

1名網友在PTT八卦板發文，指自己前年被公司從北部到台中派駐，在老婆的壓力下買第1間每坪24萬的預售屋，接著考量有捷運的便利性，之後又買下每坪31萬的未來雙捷運共構預售屋。

然，原PO近期準備入住第一間房子時，發現鄰居成交價高達每坪37萬，第二間也有屋主透露成交價每坪43萬；此外，原PO和老婆去海邊逛街時，途經接待中心進去看，也發現開價要每坪32萬。

對於房產買不久就大幅增值，原PO不但為感到喜悅，反而看著自己年僅5歲的小孩，「很難想像未來的年輕人，要怎麼承受房價飛漲的時代」。原PO分析，台中似乎在複製2009年至2014年的雙北房市，2020年中到2021年底，預售屋和新屋的均價漲幅應該有近10萬。

貼文曝光後，底下網友恭喜原PO資產上漲，「恭喜資產上漲」、「恭喜，買在起漲點」、「恭喜，資產增加的美好是留給肯腳踏實地存錢買房的人」；另外，也有在地人透露台中房市連海線也上漲，「海線西濱右側也都漲了」、「梧棲32還好吧，我都聽過45的了」。