年節期間美股先彈後震，市場持續消化聯準會鷹派與重量級個股財報利空，在美股利空築底加上台股補漲可期下，法人指出近期可把握美國啟動升息前的股市拉回買點，透過瞄準營運穩健大型股的台股基金，定期定額參與後市長多行情。

法人表示，近期美股修正「震央」十分明確，一是聯準會宣戰通膨的鷹派發言，二是重量級權值股公布財報後重挫，澆熄原本美股指數的反彈氣焰。不過市場資金依舊寬鬆，信用利差風險指標未出現警訊，Alphabet、Amazon財報優於預期股價應聲大漲，美國一月非農就業人數大增46.7萬人遠勝預期等訊息，都顯示利空並非系統性風險而可被消化，後續基本面所帶動的彈升走勢自然值得期待。

法人建議，若想把握這波全球股市修正增持相關資產，「台股基金」是最佳選項，原因除了台股權值股與全球成長趨勢連動，同時現金股息殖利率也傲視全球，能提供股價下檔支撐，是全球利率走升環境中，最適合投資的優質標的。

全球股市震盪，台股封關前也有一波下跌，觀察國內規模最大的台股基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」買盤湧現，配息級別今年以來至農曆年前不到一個月的時間，就吸引超過10億元申購買盤；截至1/27，該基金定期定額約定扣款戶數與扣款金額，也分別上升至27.9萬戶與17.7億元，顯示市場逢回增持優質標的態勢明確。

元大龍頭基金瞄準優質且具高股息特色的台股大型權值股，特色鮮明，自成立以來，規模就連霸台股基金排行榜，「台股基金一哥」名號響亮，其每月配息及年終加碼配息機制，今年一月更一舉配出合計達18.48%的高配息率，無疑是投資人定期定額投資、長期領配息首選。

法人指出，2021年台股大漲，投資人競逐以追求價差為訴求的台股基金，但高股息基金人氣不減，近期隨市場波動，「價低息更高」的優勢再度吸引市場資金，預期在美國升息議題籠罩下，2022年全年高股息議題都會是市場主流，透過投資優質高股息龍頭個股的台股基金參與，是很好的投資方式。

元大投信補充，投資人想透過龍頭基金規劃現金流，可下載「元大基金先生APP」查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊，提升投資效率。凡2月28日前完成元大投信開戶，並成功登入「元大基金先生APP」，還享有在今年6月30日前，透過該APP新增元大系列基金定期定額的申購計畫，終身0手續費優惠。