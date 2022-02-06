勞保基金頻傳未來可能破產，不少投資人「超前部署」規劃自存退休金，定存、儲蓄險、存股等各種工具都有人用來存退休金。1名網友意外得知表哥一年股利領約30萬，換算月均領2.5萬，好奇這樣的月收入是否可以提早退休？有網友建議需要有一定備用存款，年收50萬較保險，且還要考慮房貸、日常開支或投資風險等因素，「當作玩樂基金還不錯，退休就不要肖想了」。

1名網友在PTT八卦板發文，日前去親戚家作客，和42歲的表哥討論理財投資，竟意外知道表哥在投資領域的戰果，去年股利就領了約30萬，換算平均每個月可領2.5萬，原PO頗為吃驚，「這樣是不是可以退休了」。

貼文一出後，底下留言一番熱議，「可以」、「可以，並不是每個人都有那麼多欲望」、「無欲無求可以啊」、「可以 複利滾下去很可觀」、「有房的話應該可以吧」、「再繼續滾到年領百萬更好」。

但也有網友分析其中隱憂，包括投資風險、房貸、家庭開支等因素，「備用存款至少也需要50～120萬」、「沒辦法退休啦，但生活會輕鬆不少」、「單身有房沒貸款沒啥物慾的話還行」、「我覺得一年50比較保險」、「單身不用繳房租的話，勉強有機會」、「至少也撐到55」、「有房子可」、「金融海嘯那年沒股利的話，就完了」。