不少人過年期間喜歡刮刮樂試手氣，用小錢換個好彩頭，而一名網友表示自己連刮2張刮刮樂都中10萬元，發出照片分享好手氣。文章曝光後，只見一排網友在留言區狂刷一排C，而英文字母C與「吸」同音，不少網友認為這樣有著吸喜氣、運氣之意。

有網友在論壇《Dcard》發文分享，透露自己今年財運十分不錯，過年期間買的刮刮樂都賺錢居多，而初五吃完早餐後，她與男友一起買了張2000元的刮刮樂，一刮就中獎10萬元，她嚇得反覆確認好幾次，才真的相信自己中獎。

原PO表示，兌獎後她與男友一同去買喜糖與金紙，回到店家拜土地公，並回包2000元紅包讓店家吃紅，在離開之際她出錢再買了一張2000元的刮刮樂，沒想到竟又幸運的刮中10萬元，讓她又驚又喜，並上網發文分享好運。

原PO也透露自己選刮刮樂號碼的秘訣，就是尾數只挑個位數的字號，意即00X，而他們中獎的兩張尾數就為002與008。

許多網友在留言區狂刷一排字母C，希望能吸得喜氣。（翻攝自Dcard）

而文章曝光後，不少網友留言祝賀，但只見多達600條的留言全都一致回覆數量不等的「C」，而究竟刷一排字母C的用意為何呢？原來是因為字母C與「吸」的讀音相近，不少網友認為回應C有「吸好運、運氣」的意思，因此每篇分享中獎的網路文章下頭，才清一色全是相同的留言。