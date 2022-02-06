台灣自2020年以來，連續2年呈現人口負成長，往後人口趨勢基本確定，有網友表示台灣未來已經確定沒有人口紅利，等到2025年進入超高齡社會，買房人口斷崖式下滑，屆時房價可能會腰斬崩盤，那貸款幾十年的房貸族要怎麼辦？底下留言普遍認為人口負成長房價只會緩跌，不可能出現崩盤，而其中蛋黃區則相對保值。

台灣總人口數從2019年高點反轉，2020年首次出現人口負成長，總人口數為2356萬1236人，人口成長率為-0.177%；2021年進一步下滑，總人口數為2337萬5314人，人口成長率為-0.8%，顯見人口負成長持續擴大。

1名網友在PTT房屋板發文，指台灣從2020年開始出現人口負成長，已經確定沒有人口紅利了，乍看下目前只是剛開始，還感覺不到嚴重性，但2025年將邁入超高齡社會，買房人口會斷崖式下滑，「如果不是蛋黃區，房價可能會跌3成，甚至5成以上」。

原PO續指，這在未來10年內很有可能就會發生，一些負擔20年、40年以上房貸的人，難道都不怕房價大跌嗎？

貼文曝光後，網友熱烈討論，「會拉回一點，但要大跌根本不可能」、「人口負成長，你會住鄉下嗎」、「自住根本比股票更不用怕」、「頂多小拉回或漲幅趨緩，要崩別想了」、「因為不會崩，只會拉回修正阿」、「你那時候買房不怕大跌？」。

也有網友指出，人口負成長也不會對都市房價產生任何影響，「日本都市有變便宜嗎，鄉下送你房都沒人要」、「雙北一樣多人擠啊，再怎麼衰退也不會衰退到都市」、「人口下跌表示都市會更集中」、「買都市不會跌到哪裡去」。

不少網友回應，如果房價下跌，蛋黃區相對保值，至少不會賠錢，「就買蛋黃保值呀」、「就買蛋黃阿」、「蛋黃蛋白應該都還好，離蛋黃區越遠的才危險」、「蛋黃至少不會賠」、「買蛋黃啊，日本已經演過一次」。