蚊子是人類最大的健康殺手，埃及斑蚊又是帶病最多的蚊子，會傳播登革熱、黃熱病、基孔肯雅熱和茲卡病毒。我們已知牠們會追蹤熱源、氣味，但是也該瞭解牠們的顏色偏好，才能更有效的防蚊。華盛頓大學(University of Washington)領導的一項研究表明，埃及斑蚊會飛向特定的顏色，包括紅色、橙色、黑色和青色(cyan,藍綠混合色)，牠們會忽略其綠色、紫色、藍色和白色。

科學新聞(Sci-news)報導，研究員珍妮佛‧蕾菲爾(Jeffrey Riffell)教授說：「蚊子會利用氣味來幫助它們區分附近的東西，當牠們聞到特定的化合物，比如我們呼吸中的二氧化碳時，這種氣味會刺激蚊子眼睛掃描附近，比對潛在宿主相關的特定顏色和其他視覺模式。」

在實驗中，蕾菲爾的團隊追踪雌性埃及斑蚊在不同的視覺顏色環境中，與氣味提示下的喜好行為。研究人員在微型測試室中噴灑特定的氣味，然後並呈現不同類型的視覺環境，比如如彩色的圓點，或是一隻「美味的」人手。

在沒有任何氣味刺激的情況下，蚊子大多數時候不理會實驗房間底部的斑點，不管那個點是什麼顏色。但是把帶有引誘性的二氧化碳噴入房間後，蚊子就會出現對那個斑點的偏好，如果斑點是紅色、橙色、黑色或青色，蚊子就會飛向它；但如果斑點是綠色、藍色或紫色的，那它就不予理會。

包括人類在內的多數溫血動物，每次呼吸都會吐出二氧化碳，所以蚊子會追蹤二氧化碳來尋找。在過去的研究就已經證明，雌性蚊子聞到二氧化碳，會刺激牠們的活動率，主要是是尋找宿主，但是對於顏色的偏好，以前的實驗就忽略了。

這次新的彩色斑點實驗則表明，在聞到二氧化碳之後，這些蚊子還特別去挑選視覺光譜中的某些波長，或許那些色光的波長與溫血動物散發的波長相似。

人眼與蚊子眼的辨色力不同，科學家不知道蚊子感知顏色的方式，是否與我們的眼睛相同，但是通過歸納法，蚊子在聞到二氧化碳後，特別喜歡紅色、橙色、青色和黑色，剛好都是波長較長的光線。因此，團隊猜測，人體皮膚所散發的紅色線，也偏向紅橙色範圍。

相對的，波長較短的綠光、藍光、紫光，以及白光，就不符合溫血動物所散發的紅外線特徵，研究人員戴上綠色手套後，即使噴過二氧化碳，蚊子也不會特別表現出顏色偏好。

這個研究對於我們平時防蚊，衣著的顏色選擇有了相當不錯的參考。