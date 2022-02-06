虎年新春賀歲，中天新聞主播群暫卸一年辛勞，先後放假回家充電，準備迎接如火如荼的2022地方大選；其中也有在過年期間仍堅守岡位的，而大年初五開工後，已放假的美女主播也紛紛回來亮相；其中，氣質主播張若妤率先在大年初一玩起跟風搞笑梗：「甜不辣，我才辣」，曬出躺在浴缸背對鏡頭裸露香肩的美照；隨後於大年初五回歸播報的「漢堡主播」鄭亦真也穿旗袍跟風，用「甜不辣，我才辣」開啟開年感性文。

大年初一過年頭一天，氣質主播張若妤就玩起跟風搞笑梗，曬出躺在浴缸背對鏡頭裸露香肩的美照，寫道：「甜不辣，我才辣。祝福大家新的一年，生龍活虎，平安幸福，凡事耍廢，事半功倍」，搭配一個吐舌貼圖，網友知道私底下的若妤愛開玩笑，紛回：「我要看浴缸內」、「這角度不對呀」、「辣～」、「有出水芙蓉嗎？」、「哈哈好幽默，背影就夠嗆辣，瘦了喔！新年快樂」，氣質美女小露性感就很有人氣。

而轉眼來到大年初五，先放假一波的主播陸續回到崗位，開工的「漢堡主播」鄭亦真也跟風同事若妤，寫道：「『甜不辣，我才辣』。新年新希望，今年的願望，當然要跟去年不一樣，重點是，每年的願望，都有踏實實現了嗎？『最難是有夢，有了夢想，有了方向，就知道往哪走了，對嗎』。」鄭亦真除了播報新聞與代班主持《辣晚報》外，自己還開了《真心話大冒險》、《鄭妹看世界》兩個專題新聞節目，相當忙碌。

鄭亦真展望虎年：「未完成的旅行，好期待，今年繼續；未完成的夢想，放心，一直在心上，就會一直在路上呢。今年想去哪裡？我想去蘭嶼，自由潛水；再去一次綠島，看海龜；有時間再一趟澎湖，在海邊看滿天星星；然後去東引看燈塔藍眼淚。夢想可以很多，但夏天很短，假期很少；就因為，沒這麼容易，假期才那麼珍貴。」一番文青體感言道出了她對長假及旅遊的憧憬。

鄭亦真回歸現實面：「Work hard. Play hard. 上班是為了，讓難得的休假日，更加珍貴，特別不一樣。初五開工，吉祥的好日子。」她以《華燈初上》風格的水藍色旗袍亮相，手拿紅花摺扇露出修長美腿；網友紛讚：「好看，很適合妳，漂亮，美麗，讚」、「亦真堡寶早上好，早上冷，妳穿春麗裝不會冷冷嗎」、「辣！ 新春快樂！」、「亦真穿這樣，好有古典美」、「辣得炸裂全世界」、「堡主又甜又辣」，好評如潮。