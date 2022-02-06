凌晨地牛翻身！根據中央氣象局資料，今（6日）凌晨2時55分發生芮氏規模3.3的小區域地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方37.4公里、宜蘭縣近海，深度12.8公里。

各地最大震度：宜蘭縣、花蓮縣2級。

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