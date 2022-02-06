台北婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，本來接受骨髓移植治療好轉，沒想到1年前出現多重器官排斥的狀況，一度命危被送到ICU中搶救，如今必須要接受肺臟移植才可能活下去，而他的女兒昨發文淚籲大家支持器官捐贈，表示每個人生來都有改變世界的能力，大家分享出去文章，也許剛好可以成就那個差一點點的關鍵。

婦產科醫師林禹宏的女兒昨在臉書發文說，2月5日這天是爸爸等待肺臟移植的第10個月，爸爸本想低調治療、不對外說明停診的原因，但2個月前他突然失去意識送醫，後轉送到台大ICU，至今仍須靠葉克膜維持生命。

林禹宏的女兒表示，過去一年多爸爸臉書上的貼文都是他戴著呼吸器慢慢打出來的，即使住到了加護病房，他仍堅持每周發一篇文，因為他最放不下的就是他的病人們，而他一直期待能等到適合的A型肺臟，完成移植手術、再次穿上白袍看診的那天。

林禹宏的女兒透露，爸爸在4年前撿查出血癌，接受弟弟的骨髓移植後順利康復，很快就回去醫院上班，但術後1年多疑似出現不好的細胞，再次輸入幹細胞造成多重器官排斥，全身皮膚長黑斑、手腳嚴重脫皮、指甲斷裂脫落、腹瀉、沒有食慾、體重暴跌，最後甚至出現目前醫學無法治療的肺部反排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生。

林禹宏的女兒指出，起初他們以為努力就能擺脫呼吸器，因此全家常到山上陪爸爸練習呼吸，但爸爸的肺功能並沒有因此而進步；且到了去年12月病情突然惡化送醫搶救，昨天醫師宣告要裝葉克膜才有機會撐到移植那天，但一直以來爸爸始終沒有放棄，他總說「我每天起床都喘不過氣，但我依然告訴自己再撐一天就有機會了！」

林禹宏的女兒說，上周爸爸被轉回加護病房時，媽媽問爸爸「萬一要裝葉克膜，你願意嗎？不用管我們，只要你做出你最想要的決定。」爸爸點點頭，手指比了「一點點」的手勢說「就差一點點了！」其實爸爸早就撐過了醫師預估的時間好久，而爸爸這麼努力、拚這麼久，真的就差一個延續生命的契機，真的就差一點點了。

林禹宏的女兒最後說，每個人生下來都有改變世界的能力，希望大家可以分享這篇貼文，也許剛好成就那個差一點點的關鍵「拯救一個人的生命，就是拯救他的全世界」。