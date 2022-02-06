香港男星張致恒（Steven）婚前被封為世紀渣男，不僅爆出劈腿5女，還傳出血染床單等誇張性史，2019年他宣布死會迎娶粉絲女友雯雯，兩人雙喜臨門，陸續生下2子後，近日卻傳出雯雯忍無可忍揚言休夫，但不到一星期又大逆轉，雯雯承認兩人懷了第3胎，決定重修舊好不離婚了，被網友酸經濟條件不好還一直生，對此，雯雯也回應了。

張致恒2019年和懷孕的雯雯結婚，因形象盡失，張致恒一度傳出在演藝圈沒工作，轉往餐廳打工，當時他大方承認為了家計另謀新工作，強調：「沒錢才辛苦」，不認為丟臉。去年11月雯雯在網上發文，心情低落表示：「每一段關係的結束，都是為了有更好的將來」，當時便引發離婚揣測，近日，雯雯更拋出震撼彈，在私人IG表示：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」

雯雯日前宣布休夫。（圖／翻攝自ugly__mama IG）

金曲歌王王力宏和李靚蕾去年爆出8年婚變，傳聞出兩人前幾年就想離婚，因李靚蕾發現懷了3胎，才打消離婚念頭，而張致恒的妻子雯雯公開宣布離婚不久，張致恒又曬出全家福照片回應：「謝謝老婆這兩年包容我的過錯，經過幾日和太太溝通，我們覺得繼續一起攜手走下去」，更透露：「一家五口好好愛下去」，暗示太太有了第3胎，與去年蕾宏婚變的發展頗為相似。

張致恒反轉宣布兩人重修舊好。（圖／翻攝自stevencheung IG）

雯雯近日在IG回應網友留言，被問是否因為發現懷孕才不離婚？她強調：「我已經懷孕到一半，所以沒關係」，又有人問她已經聽說家裡欠債、生活開銷大，為何不戴保險套或結紮？雯雯怒回：「謝謝你關心我家裡的事，但我覺得我沒必要向你交代一切」，另有人問：「已經這麼窮了，為什麼還要再生？」雯雯態度強硬說：「窮不代表沒資格生小孩，上天送的禮物，一定有他的原因，窮就窮養，最重要的是小朋友開心。」