為期9天的春節連假即將結束，明天就是開工日，北市立聯醫中興院區一般內科醫師姜冠宇表示，許多人擔憂年後疫情回馬槍，畢竟過年圍爐、百貨公司人潮滿滿，他只能說那些不願意打疫苗又跑去圍爐的長輩開工保重啦，真的不要把Omicron當天然疫苗，疫苗能打就趕快去打。

姜冠宇昨在臉書發文表示，新年開工最熱門的話題之一，大概就是疫情會不會回馬槍？因為過年期間家人圍爐、百貨公司消費人潮踴躍，而疫調人力和篩檢量要在開工以後才會恢復。

姜冠宇指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）宣布說，面對Omicron病毒，民眾自己快篩有80%會遺漏，因此，大家捫心自問說，疫情不會回馬槍會不會賭太大了？而哈佛傳染研究的專家發布評論呼籲大家不要把Omicron看成容易對付的病毒。

姜冠宇也提到，把Omicron當作「天然疫苗」真的想太多了。最近澳洲累計死亡人數直追日本，每百萬人約150人死亡，也就是說Omicron破防後迅速擴散，導致死亡率攀升，由於澳洲和紐西蘭都是類似台灣靠邊境防疫的國家，因此很值得借鏡，且台灣人口密集度比澳洲高，一旦攻破，難防是必然的，母數拉大，死亡率可就複雜了。

姜冠宇也說，有長者死不願意打疫苗又要圍爐的，他只能說開工保重啦！疫苗要打滿三劑，別把Omicron當作天然疫苗。不過，下半年的大戲可能是次世代疫苗的覆蓋率對後續變異株會不會有實質影響，能否帶來真正疫情流感化，他覺得這也值得期待。