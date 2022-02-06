「台灣第一名模」林志玲與日本「放浪兄弟」(EXILE)成員AKIRA結婚2年多，在今年除夕宣布迎接小天使出生，女神47歲圓夢當媽，外界對此紛紛感動送上祝福，而網紅廣告小妹聞訊後多次發文，先是說：「林依晨被拍到懷孕大肚子，林志玲高齡懷孕卻沒被拍到，一定就是有貓膩」，之後又暗指林志玲找代理孕母，認為任何方式都是個人選擇，「在這樣的氛圍下承認找代孕，我可能也會打死不認」，連番言論惹得美女律師李怡貞看不下去，發文開嗆：「大過年的是有欠你什麼？」。

廣告小妹多次發文暗指林志玲找代理孕母，並訴說自己求子做生殖醫學療程的艱辛歷程，卻是引發兩極爭議，有許多網友認同打氣，也有不少網友批評，還吸引鄉民女神qn黃瓊慧出手，tag了廣告小妹的帳號，直球批評：「沒有證據、胡亂臆測林志玲找代孕被打臉後，開始各種亂扯」、「妳就是眼紅林志玲，三姑六婆般的八卦人家後被打臉後就各種偽善」，女神潔哥(李秉潔)也到廣告小妹的發文底下留言：「單純給祝福是很困難的事嗎？對妳來說」。

律師李怡貞臉書po文。(翻攝自女人大律師李怡貞臉書)

不只qn跟潔哥，過去一直都會討論時事的美女律師李怡貞也參戰，首先解讀了廣告小妹的PO文，認為她這樣寫的意思根本是「妳可能是代孕，但沒關係啊，這總也還是生出來了啊，就算代孕也是好棒棒的啊大家講代孕在幹嘛？」。

李怡貞力挺林志玲，認為廣告小妹的言論傷人，「不是啊，對於美好的事物就是給予單純的祝福，有這麼難？大過年的是有欠你什麼？？」，更在留言處開嗆：「傷人以後在再偷換概念說哪會傷？」，這番話令許多網友附和說讚，直呼廣告小妹「真的超有事」，李怡貞也親自回應，坦言：「生孩子有多辛苦，如果還被影射，我一定火到爆炸」。