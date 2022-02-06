北京冬奧5日的競速滑冰2000公尺混合團體接力賽，戰局十分混亂，原先大陸隊在準決賽排名第3，只能參加B組決賽（爭奪第5名），沒想到裁判賽後觀看重播，發現美國隊比賽中途犯規，判處美國隊失格，大陸隊因此進入A組決賽。加上韓國、荷蘭兩支強隊都有選手自己跌出賽道，最後大陸隊摘下本屆冬奧首金。

美國隊選手顯然非常不滿，他們準決賽滑完之後就在慶祝可以拿牌，忽然又接到失格的通知。比尼（Maame Biney）說：「我們的一位隊友跨越藍線，讓中國隊交接失敗。這是一個有趣的判決，但結果就是這樣了。」

依照賽事規則，4支隊伍之中等待交棒的選手同樣在場上一起前進，但在交接之前不能越線進入賽道。被判犯規的美國選手皮維洛托（Ryan Pivirotto）說：「單人競速就夠混亂了，接力賽就更加混亂，一次把16名選手全放到場內，肯定會出事。」皮維洛托被認定阻礙了大陸隊選手的交接，「他們算在我頭上，但我不知道自己做了什麼，我根本沒碰到人。」

美國隊選手認為這種判決比較少見，因為他們沒有碰觸到對手，然而根據國際滑冰總會規定，只要阻礙到他隊選手交接，或是等待交接的選手滑進賽道上擋人就屬於犯規。ROC（俄羅斯奧會）同樣因為擋人而被判失格。

《今日美國》指出，美國隊在競速滑冰本來實力就不如大陸隊、韓國隊與荷蘭隊，這可能是讓他們對判決更加失望的原因。事實上韓國隊更倒楣，因為選手跌出賽道無緣準決賽，荷蘭隊是在準決賽有選手跌出去，最後只搶到第5名。韓國保有此項目的世界紀錄，荷蘭保有奧運紀錄。