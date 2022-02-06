立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信近日前往美國華府進行訪問，期間駐美代表蕭美琴協助安排行程，兩人也一同用餐，陳以信也在其社群平台分享蕭美琴在雙橡園宴請他的餐點。

陳以信分享菜單。（圖片摘自陳以信臉書）

陳以信4日在臉書發文表示，這趟前往華府國會的外交之所以能夠成功，有一半要感謝蕭美琴協助，指出在三天的行程中，蕭美琴順利安排5位聯邦眾議員與3批資深國會助理會面，顯見其國會功夫下得深，自己也透過人脈與3位聯邦參眾議員見面。陳以信指出，因為自己是立法院外委會召委的關係，蕭美琴在雙橡園宴請自己時也安排讓各組組長進行處務會報，顯示對立法院的尊重。

陳以信並分享駐美代表處宴請他的菜單，餐點有蜜汁火腿沙拉、清燉大蒜放養慢飼雞湯與梅花豬肉片、火烤豬五花搭配米粉、雞蛋糕及飲料。

陳以信分享駐美代表處宴請餐點。（圖片摘自陳以信臉書）

此外，陳以信也在臉書分享自己在華府和美方智庫學者討論台美未來關係的點滴，直言「看來國民黨重返華府，將讓華府非常熱鬧」。許多網友也留言表示，「多結交頂級國際人士，貢獻良多」、「以信委員新春愉快！為國拚外交辛苦了」。