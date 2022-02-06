看來始終希望拓荒者趕緊重建的利拉德，這下子總算可以得償所願了！根據《HoopsHype》記者史科托6日爆料，在跟快艇完成5人交易，以及看到22歲菜鳥後衛安芬尼西蒙斯取得卓越進步，拓荒者預計最快在今年交易截止日之前把麥科倫交易出去。

拓荒者先前用鮑威爾、柯文頓兩名先發主力，跟快艇換回布雷索、威斯洛、基恩強生與1個2025年次輪選秀權，主要目的就是清出鮑爾威的5年9000萬美元合約，藉以造成拓荒者今年可以不用交豪華稅，也開啟拓荒者準備打練重練的腳步。

加上2018年第24順位選來的安芬尼西蒙斯本季表現出色，目前場均15.7分、3.7助攻與2.7籃板，逐漸取代因為腹部受傷沒打的利拉德先發地位，讓拓荒者可以更加安心準備進行重建，就算麥科倫沒在交易截止日被交易走，也可能今年夏天走人。

原因是麥科倫將到2024年夏天才跟拓荒者合約到期，接下來平均年薪高達3000萬美元，拓荒者如果想要真正重建，就必須跟這名本季場均20.6分、4.5助攻與4.3籃板的後場好手說再見，目前拓荒者21勝32敗，僅排西區第10，也跟季後賽漸行漸遠。