亞馬遜（Amazon）業績亮眼帶動4日股價狂飆，市值一日激增1900億美元，創下美國上市公司單日市值最大增幅紀錄。另一方面，外媒引述消息人士指出，亞馬遜有意收購美國健身器材公司派樂騰（Peloton），持續拓展醫療健康業務。

亞馬遜股價4日收盤飆漲14％，報3152.79美元，創下近7年來最大單日漲幅，讓市值大增1910億美元，創下單日市值增加紀錄，超越蘋果日前亦因業績出色寫下的1810億美元紀錄。

亞馬遜的單日市值增幅已經超過網飛（Netflix）、AT ＆ T，和摩根士丹利等大型企業的市值。

在亞馬遜締造單日市值增加紀錄的前一日，Meta（原臉書）則因為財報失色寫下美國上市公司單日市值蒸發紀錄，3日市值流失2376億美元，改寫蘋果在2020年9月創下的1820億美元失血紀錄。

亞馬遜目前市值達1.6兆美元，為美國市值第四大企業，排在蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet之後。Meta的市值現為6600億美元，為美國第七大企業。

另一方面，陷入業務困境的派樂騰吸引不少買家興趣，亞馬遜便是其中之一。消息人士透露，亞馬遜已與顧問洽談潛在收購交易，但不一定會提出報價。

熟知內情人士指出，雖然許多潛在買家對派樂騰感興趣，派樂騰也與自家顧問合作，但目前仍是初步階段，尚未有任何交易，最終也不一定能達成收購協議。

派樂騰在疫情期間的高速成長不復見後，市值由一年前的高點500億美元急速萎縮至80億美元。派樂騰4日股價收在24.6美元，跌破2019年9月的上市價格29美元。

收購派樂騰可讓亞馬遜獲得其數百萬名用戶和數據，並大力提振在健身技術市場的市占。亞馬遜近年來持續開拓健康業務，推出穿戴式裝置Halo Band和健康醫療訂閱服務Halo Health。