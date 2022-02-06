拜登政府為實現野心十足的減碳目標，搬出歐巴馬政府時代力推的貸款擔保計畫，發出第一筆潔淨能源貸款擔保給美國業者。

美國能源部宣布，將提供多達10億美元的貸款擔保給內布拉斯加州綠氫生產商Monolith Inc.，協助該公司將天然氣轉化為氫氣的技術商品化，供製造業與農業使用。

拜登政府援助Monolith，也是該計畫自2016年來，第一次核發貸款擔保給非核能企業。

Monolith握有的技術可將甲烷分解成氫氣和粉狀物質「炭黑」（carbon black），後者能用於強化輪胎等橡膠產品。至於氫氣，可應用來製造以氨為基底的肥料。

Monolit聲稱，該公司生產氫氣及炭黑兩種產品的同時，能大大減少溫室氣體排放。Monolit打算利用美國能源部給的貸款擔保，作為擴充內布拉斯加州哈勒姆（Hallam）工廠的經費。

拜登政府立下2030年前削減50％溫室氣體的減碳目標，原本寄望能助一臂之力的2兆美元社福和環保法案還在國會卡關，歐巴馬時期的貸款擔保計畫重出江湖，適時替拜登解套。

在歐巴馬主政下的貸款擔保計畫，將特斯拉（Tesla）扶植成電動車巨人，但加州太陽能公司 Solyndra的失敗案例讓該計畫踢到鐵板。

Solyndra十年前獲聯邦援助後沒多久竟宣告破產，白花納稅人5億多美元。共和黨及其他政敵趁機拿Solyndra的例子借題發揮，批評歐巴馬的振興方案支出有浪費之嫌。

對於宣布核發貸款擔保給Monolit，能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）大表肯定，這意味昔日受到矚目的貸款計畫重振旗鼓，準備好支持乾淨能源布局，包括生質燃料、核能和離岸風電。

Monolith共同創辦人兼執行長韓森（Rob Hanson）表示，該公司會利用聯邦貸款擔保開發創新技術，須借助這些技術引領乾淨能源轉型，同時創造高薪的綠色工作，強化美國供應鏈。