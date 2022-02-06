美國就業報告報喜與亞馬遜業績強勁助攻，標普500指數與那斯達克指數繳出2022年來最佳單周漲幅成績。投資人接下來將焦點轉向10日的通膨數據，分析師預期通膨持續走高可能加劇美股波動。

亞馬遜4日股價狂飆14％，帶動那斯達克與標普500指數大漲。科技股雲集的那斯達克指數勁升1.6％，以14098.01點作收，標普500指數收高0.5％，報4500.53點，不過道瓊指數收低0.1％，報35089.74點。

儘管道指4日收黑，美股三大指數周線仍收高。那指全周大漲2.4％，標指揚升1.5％，雙雙創下開年以來最大周線升幅紀錄。道指全周上漲1％。

三大指數周線收紅得來不易，3日Meta（原臉書）股價狂瀉引發美股重挫，那斯達克指數更創下2020年9月最大單日跌幅。所幸4日下午市場信心開始轉向正面，一掃就業報告優於預期可能促使聯準會（Fed）立場更偏鷹派的憂慮。美國1月非農業就業報告大增46.7萬人，遠遠超越市場預期的增加15萬人。

聯準會官員近日淡化3月例會可能升息兩碼的市場臆測，但也表示升息將取決於經濟數據。

本周經濟數據聚焦消費者物價指數（CPI），分析師預估數據可能升至7.2％，將創下1982年來最高水準。其他重要數據還有11日公布的密大消費者信心指數。

2022年開年以來美股經歷劇烈波動，專家預期市場波動可能持續。投資機構Evercore ISI股權、衍生性商品和量化策略主管艾曼紐（Julian Emanuel）指出，在聯準會3月15日召開例會之前，美股預期持續呈現高低震盪格局。

Wilmington信託公司首席經濟學家提（Luke Tilley）認為，聯準會的升息步伐不會像市場近來預期的那麼激進，他預期2022年將升息4次。