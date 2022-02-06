After five-game absence, Lakers star LeBron James (knee) will return tonight vs. Knicks. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2022

相隔11天沒有上場比賽的湖人「小皇帝」詹姆斯，6日在賽前訓練時確定左膝痠痛傷勢並無大礙，湖人官方隨即宣布他將在今天主場迎戰尼克的比賽傷癒復出，畢竟詹皇缺席了5場比賽，湖人僅拿1勝4敗，當然迫切希望他趕緊回歸。

詹姆斯在打完上月26日作客出戰籃網比賽後，突然傳出左膝痠痛且腫脹的傷勢，儘管湖人總教練佛格不斷重申，詹皇的傷勢沒有大礙，只是單純的膝蓋痠痛，他仍缺席了5場比賽，畢竟他都已經是37歲老將，湖人不想冒險讓他太早復出。

「詹姆斯不會得到完全放任的上場時間，但會接近那樣子，我們會針對他的上場時間做出更聰明的安排，」佛格今天賽前表示，「用詹姆斯渴望復出，都不足以形容他想要上場的心情，他一直日以繼夜的訓練，就是希望趕緊回歸賽場打球。」

不過就算迎回詹姆斯重新上場，湖人卻換成「甜瓜」安森尼今天將因右腿筋拉傷缺陣，佛格表示，安森尼只會被列在每日觀察名單，只要安森尼缺席期間，佛格會讓阿里查進入輪替名單之中，接下來就看湖人到底何時才能真正全員健康出賽！