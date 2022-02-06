隨著網紅文化興起，看著當紅YouTuber收入不錯工作又自由，吸引許多年輕人都想當YouTuber賺錢，一名網友透露，朋友兒子竟然說不想考大學，也不想繼承家裡經營的雜貨店，未來立志要成為YouTuber，讓家人很頭痛。

這名網友日前在PTT表示，朋友的兒子不想考大學，要去做YouTuber，還不想接家中雜貨店，其實家裡雜貨店10年來月淨利達8到10萬元，收入並不差。原PO感嘆，雖然YouTuber外表光鮮亮麗，但有多少是沒成名的，朋友也不知道該不該放手讓兒子去做YouTuber，於是PO文詢問網友意見。

對於要不要讓小孩做YouTuber，網友們一面倒支持，認為年輕就是本錢，應該放手讓他出去闖一闖，就算做不起來也還可以繼承家業或繼續升學，「給他兩年，還紅不起來就是紅不起來」、「讓他做，跟他約定時間全力支持，做不起來就會閉嘴了」、「給他做啊，人就是要摔倒才會乖啊」、「做YouTuber沒什麼不好的，只是要找到備案，書讀得再多也都還是為了要賺錢」。

還有人建議，可以把雜貨店跟YouTuber結合再一起，「合在一起做雜貨店型YouTuber不就好了」、「雜貨店yt直播呀，一兼二顧」、「開雜貨店拍奧客影片日常啊XD」。