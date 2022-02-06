全國學生表演藝術類競賽攸關學生升學，但108及109學年連續2年只辦個人賽、取消團體賽，去年引爆重大民怨。今年競賽2月下旬起登場，雖然國內疫情再起，但包括個人賽及團體賽原則將如期舉行，教育部則提出最嚴格的防疫措施，以避免賽場成為傳染病毒的溫床。

每年全國學生表演藝術類競賽（音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠）高達30萬人（含參賽者、評審、工作及陪同人員）參與，單項賽事有的長達1個月，整個比賽要花2個多月才完成。以今年舞蹈比賽來說，就從2月22日比到3月24日，超過1個月。

因為疫情，108及109學年的全國表演藝術類競賽都只辦個人賽、取消團體賽，每年影響約8萬學生的升學，因此去年引爆家長的強烈抱怨。今年台灣仍有疫情，但教育部原則會如期舉行比賽，如果因為疫情臨時決定停辦，會在21天前公告。

教育部近日提出「110學年度全國學生表演藝術類競賽因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施處理原則」，不管是與會人員或參賽學生，都必須完整接種疫苗2劑且滿14日，或是持有賽前48小時快篩或PCR核酸檢測陰性證明。

另根據規定，無確診案例採預防性停課班級的學生參賽，要檢附賽前24小時內快篩或PCR檢測陰性證明；參賽學校所屬縣市疫情為3級警戒者，該校學生禁止參賽；有確診案例停課學校的學生，禁止參賽；團體組學生若有確診個案，該團全團不得參賽。

教育部表示，在競賽過程，所有人員要全程佩戴口罩。吹奏類學生得於演出時暫免佩戴口罩，演出結束後仍應依規定佩戴口罩。此外，各競賽禁止共用化妝品，舞蹈團體組及創意戲劇比賽全面禁止化臉妝，違反規定者扣分。

對於因為疫情而無法參賽的學生，個人組方面，將於賽程辦理完成後，另行辦理一次補賽；至於團體組，倘因疫情導致競賽前1日該競賽組超過1／2團隊無法參賽的情形，教育部將另行公告因應措施。