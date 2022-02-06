氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天起強冷空氣稍減弱、氣溫微升，北台偏冷、中南部白天舒適晚仍偏冷，應注意保暖；桃園以南晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧。明晚至8日晨，「鋒面」快速通過，天氣驟變；各地有明顯降雨、氣溫遽降，應注意；8日白天起至9日各地迅速好轉為晴時多雲；冷空氣較前波稍弱，白天北台偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，10日晨短波掠過，迎風面水氣增，北部及東半部轉有局部短暫雨，10日下半天水氣漸減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨；中南部為晴時多雲；11日、12日氣溫逐日漸升、天氣大幅回暖；各地晴朗，西半部易有霧，東半部偶有局部零星飄雨的機率。