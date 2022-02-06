不少人擔憂年後疫情大爆炸，醫師沈政男表示，昨天增加的本土個案中，最值得研究的是案19163與案19167，兩人都和高雄港群聚確診者案19094有關，但一人是接觸者採檢，另一人卻是隔離期間採檢，而這是因為Omicron傳播速度太快，當你回頭匡列時，病毒早就傳給接觸者的接觸者了。

沈政男昨在臉書發文說，昨增40例本土，其中最值得研究的2例都與高雄港群聚確診者（案19094）有關，案19163被匡列為相關接觸者採檢確診，案19167為案19094的太太，且又與前案19163有接觸。但一個是接觸者採檢，另一人卻是隔離期間採檢，因為一個是接觸者，而另一個應該是接觸者的接觸者，當時採檢陰性後並未隔離。

沈正男說，桃園與高雄其他幾例非隔離期間採檢也都是同樣狀況，原因就出在Omicron傳播速度太快，當你回頭匡列時，它已傳給接觸者的接觸者了。

而桃園遠雄自貿港區群聚昨增25人確診，目前全廠陽性率落在15%，共計151人染疫。這樣算來，從1月9日2名移工在西堤用餐被感染以後，到了1月21日疫情曝光，R值大約落在3至4。

沈政男指出，目前台灣疫情平穩都是靠疫調與隔離，並不是因為疫苗。不信的話，大家可去算突破性感染比例有多高。年後防疫將邁入新階段，而一個多月來的本土防疫經驗是相當重要的參考，別老是拿歐美那套來看台灣。

沈政男認為，如果Omicron潛伏期短，那入境檢疫時間就能縮短，但前後篩檢仍須進行，且陽性仍須強制隔離。社區若發現案例仍要疫調、匡列與隔離。Omicron的傳染力強，一定要守住感染源頭，才不會水銀瀉地，一發難收。這樣可把社區R值壓在1至2，雖短時間難清零，但生活不會受到太大影響，這才是聰明的「與病毒共存」之道。

沈政男也說，事實上這一個多月來，尤其是過年期間的防疫，最大意義就是找到清零與共存的平衡點。