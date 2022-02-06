美國就業報告強勁，引發投資者預期歐美央行今年將開始漸進升息對抗通膨，帶動全球公債殖利率衝高。

美國10年期公債殖利率上周五（4日）收在1.93％，創2019年12月以來最高。德國同年期公債殖利率也攀升到0.2％，為近3年高位，預料未來還將進一步走揚。

自從歐洲央行總裁拉加德上周表示歐洲通膨走高持續時間將比預期長，外界解讀該言論似乎有意為歐洲今年升息開啟大門，歐洲公債殖利率因而開始揚升。先前市場預料聯準會今年將調高利率多次，曾引發年初金融市場大幅震盪，包括股票與其他高風險資產都大幅下滑。

然而在美國勞工部4日發布1月就業報告超出市場預期後，更讓市場波動加劇。不僅美國10年期公債殖利率再度衝破1.9％大關，對短期貨幣政策前景特別敏感的2年期美債殖利率也聯袂升到1.322％。

分析師認為，這兩大指標美債走向意味投資者預期美國經濟將足夠強勁，得以讓穩定升息不至於干擾它長期前景。至於歐債殖利率的轉變，也暗示未來數月貨幣政策可能出現緊縮。

Legal & General投資公司多重資產基金負責人羅伊（John Roe）認為，所有國家、甚至是歐洲，都開始接受通膨升溫時間將比預期還長。

義大利10年期公債殖利率3日升幅曾創下2020年12月最大，4日持續走高、升抵1.75％。至於上週初該殖利率還在1.25％。目前義大利與德國公債利差已擴大到逾18個月高點。該利差通常被視為該地區金融市場壓力的關鍵指標之一。

隨著歐洲公債殖利率再度飆升，也對該地區股市造成壓力，不過歐元則逆勢走強。交易員預期歐洲利率升高將有助吸引資金流向歐元區。