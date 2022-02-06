北市喊二月底微解封 侯友宜回應了

台灣疫情持續蔓延，昨(5日)本土增加40例確診案例，今(6日)為春節連假最後一天，新北市長侯友宜馬不停蹄的視察各大場所防疫措施，上午視察永和區民治攤販集中區時，被問及台北市副市長黃珊珊昨表示，若開工疫情平穩，北市考慮2月底微解封，他回應，其實如果要慢慢微解封，要看到春節這一波回來後的所有疫情變化，也要了解第三劑覆蓋率有無提升，加上境外移入的染疫數量及全球變化。

侯友宜表示，其實如果要慢慢微解封，要看到春節這一波回來後的所有疫情變化，也要了解第三劑覆蓋率有無提升，加上境外移入的染疫數量及全球變化，再來好好去參加這個討論，離二月底還有一段時間，先從疫情變化跟疫苗覆蓋率再來做好詳細準備。

侯友宜說，其實都要考慮春節這段時間入境跟境內移動作狀況，如果疫情穩定，朝好的方向，當然做適度調整，但疫情隨時變化，隨時做好全面準備跟調整，還是呼籲大家不要掉以輕心這一波春節人口移動的感染風險，未來要不要調整就看疫情變化跟疫苗。