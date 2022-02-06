民間一直有「狗來富」的說法，屏東縣潮州鎮一家彩券行這幾天來了隻大黑狗，一直待在店裡不肯走，一名50多歲的婦人覺得是「狗帶財」，隨手挑了一張「2000萬超級紅包」，走到大黑狗旁邊刮，沒想到就幸運刮中百萬獎金，不僅如此，這家彩券行當天晚上又開出大樂透春節大紅包一注100萬元獎金，一天內就開出了2個百萬大獎！

根據屏東潮州山本億彩券行的描述，刮中大獎的是一位50多歲的婦人，當天來到店裡說要與家人和朋友要集資買「2000萬超級紅包」，當時投注站裡有隻大黑狗一直在婦人旁邊，婦人好奇問店員才知道這隻大黑狗並不是店裡養的，最近這幾天一直待在店裡不肯走，旁邊的客人的聽到後說：「狗帶財，該不會這家要開大獎了吧！」婦人聽到後，隨手挑了一張「2000萬超級紅包」並特地走到大黑狗旁邊刮，沒想到真的幸運刮中百萬紅包。

投注站曾小姐開心的表示，黑狗帶來的好運不只如此，當天晚上店裡還開出大樂透春節大紅包一注100萬元獎金，好運連連。

台彩表示，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車，以及650個100萬元；統計至4日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車，以及168個100萬元。