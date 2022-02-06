教育部青年署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自主規畫多面向的壯遊企畫，今年計畫自即日起開始徵件至3月18日，2人以上即可自組團隊，進行壯遊提案，入選可獲實踐獎金，並參加年度成果徵選。

榮獲110年度「銀獎」及「影片佳作獎」的「文化食習生」團隊，由來自暨南大學原住民文化產業與社會工作學士學位學程原住民族專班的劉子熙、楓慧良、張羊真、余冠真、方雅特、謝享唐、全崇勳及社會政策與社會工作學系的陸家賢組成。

團隊成員來自泰雅族、阿美族、賽夏族、賽德克族、布農族、魯凱族、排灣族等不同部落，他們以食物來學習不同原住民族群的智慧，並以「咀嚼文化且消化，而後內化為自己在文化道路上的每一步力量」為目標，展開為期10日的「東方食起」之旅。

跨越台九線及台十一線，團隊從台東建和部落掀起對月桃葉及浪花蟹新滋味的體驗，接著前往延平鄉鸞山部落的森林文化博物館認識布農族的世界，再到東河鄉都蘭部落及富岡里巴沙哇力部落，尋找阿美族的野菜食材；最後前往蘭嶼，以身心靈同步感受海島食物的鮮甜，從體驗製作及採集食材的過程認識當地文化。

「食習」並不是只有吃喝玩樂，而是在細細品嚐文化記憶，團隊成員們也將在部落中挖掘食物及採集的過程與食材族語認識的豐富心得整理成影片與手札，持續推動文化餐桌的活動，串聯起部落的味道，創造社區與部落族群對話的機會。

今年「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」已開始徵件，高中職在學學生可報名「扎根種子組」，18至35歲青年報名「圓夢青年組」，入選可獲實踐獎金，並參加年度成果徵選。相關訊息可至「壯遊體驗學習網」查詢。