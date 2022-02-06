高雄又見棒球隊！惡煞狠砸檳榔攤 老闆還擊受傷

高雄53歲孔姓男子6日凌晨因為與24歲陳姓男子酒後發生口角，竟趁著陳男離開自營的檳榔攤後，率1車5人分持西瓜刀及球棒怒砸檳榔攤，陳男得知檳榔攤遭砸後與26歲友人周男趕返回店，並持棍棒還擊砸車，雙方在街頭鬥毆，陳男、周男手部遭砍傷，幸虧就醫後無生命危險，而孔男等人犯案後逃逸，警方目前正積極追緝當中。

高市警苓雅分局6日凌晨2時8分許接獲報案，稱苓雅區興中一路某檳榔攤發生糾紛，員警立即到場，但涉案人已經逃之夭夭，檳榔攤現場有明顯遭人毀損的痕跡，陳男、周男則是手部受刀傷，自行前往高醫及大同醫院治療，目前意識清楚無生命危險。

高雄53歲孔姓男子6日凌晨因為與24歲陳姓男子酒後發生口角，竟趁著陳男離開自營的檳榔攤後，率1車5人分持西瓜刀及球棒怒砸檳榔攤，陳男得知檳榔攤遭砸後與26歲友人周男趕返回店，並持棍棒還擊砸車，雙方在街頭鬥毆。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

經警方調查後發現，孔男先是在陳男經營的檳榔攤喝酒後，雙方一言不合發生口角，陳男因為要外出與友人碰面，便先行離店，獨自在檳榔攤的孔男仍然憤恨難平，竟打電話叫人持棍棒、刀械毀損檳榔攤一樓及二樓器物。

高雄53歲孔姓男子6日凌晨因為與24歲陳姓男子酒後發生口角，竟趁著陳男離開自營的檳榔攤後，率1車5人分持西瓜刀及球棒怒砸檳榔攤，陳男得知檳榔攤遭砸後與26歲友人周男趕返回店，並持棍棒還擊砸車，雙方在街頭鬥毆。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

檳榔攤店員見狀後，立即打電話向陳男求救，陳男聞訊後，立即與周男趕返檳榔攤，並持棍棒與孔男等人在街頭上鬥毆，陳男、周男寡不敵眾，手部雙雙遭砍掛彩，幸虧就醫後已無大礙，而孔男等人犯後駕車逃逸，經警方現場鑑識採證並調閱周遭監視器影像，已鎖定犯嫌，目前正積極追緝當中。

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