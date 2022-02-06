百萬YouTuber愛莉莎莎過去連番因不當言行引發爭議，如「肝膽排石法事件」、「萬華毒窟事件」等，都引發廣大網友輿論批評，因此大傷形象，導致原本搶手的她業配銳減，險些付不出房貸，如今爆出，愛莉莎莎為挽回頹勢，找了算命師來看風水，盼能救事業，還真的逆轉低潮。

網紅愛莉莎莎先前惹出許多爭議，包含最早是在影片中介紹推廣「肝膽排石法」慘被醫師糾正無科學根據；之後又在本土疫情爆發時，當地民眾因萬華被列為警戒區而苦不堪言，愛莉莎莎竟稱自己住在「毒窟萬華」，並抱怨當地晚上救護車很吵，挨轟歧視萬華；此外，她在2020年曾發文要找原住民拍約會影片，特別說明：「我要很有原住民味道的，就是不要已經漢化的」，當時也被批評是歧視原住民。

一連串爭議，讓愛莉莎莎事業陷低潮，她最近拍了影片「經過爭議事件後人生的十大改變」，坦言業配銳減收入暴跌，只能「由奢入簡」降低生活支出，透露過去她出門必搭計程車，也會買40幾萬的名牌包，一週開銷要2萬6左右，但她2021年自我約束一個名牌包都沒買，出門也改搭捷運，如今降低到一週花1萬出頭左右，變得很會省。

據《鏡週刊》報導，愛莉莎莎的友人爆料，她覺得自己流年不利，因此找了算命師來家裡看風水，藉由調整家具擺設除舊布新，擺脫衰事，她在影片中也有說到，自從出事後，就篤信風水，想藉由小小的改變逆轉運勢，而愛莉莎莎之後也跟媒體證實，確實有找風水師改運，至於細節不願多透露，而她最新的影片也顯示已經有在業配，似乎有避難成功、逆轉運勢的味道。