2022北京冬奧會正式開幕，有在關注冬奧運賽事的台灣名眾，在看頒獎時，除了注意到獎牌外，一定也有看到選手們手上精緻小巧的頒獎花束，對此，大陸官媒央視表示，這次北京冬奧改採手工絨線編結的花束來替代鮮花，不僅意味溫暖祥和，也同時實踐可持續的理念，能夠永久保存。

據《央視》今年1月報導，這屆北京冬奧會的頒獎花束採用的並不是鮮花，而是手工絨線編結的花束，這種工藝是上海市的一項非物質文化遺產技藝，不僅寓意著溫暖、祥和，同時也實踐可持續的理念，能夠永久保存。

另據大陸海峽衛視節目《今日海峽》昨（5日）在其臉書粉專指出，這次北京冬奧會頒獎花束包括玫瑰、月季、鈴蘭、繡球、月桂和橄欖種寓意美好的花型，分別象徵著友愛、堅韌、幸福、團結、勝利與和平；冬季帕運會的頒獎花束中，則增加了一支藍色波斯菊，象徵堅強。

該粉專指出，這些花束採用了非物質文化遺產技藝—海派絨線編結技藝，由上百名民間手工藝人和數十名殘疾手工藝人以羊毛絨線手工編結而成。所謂的海派絨線編結技藝，據《央視》報導，在一百多年前，絨線編結技藝傳入大陸沿海城市，當時的手工藝人便將東方傳統結繩技法與西方編結技藝相結合，形成了海派絨線編結技藝，這項技藝於2009年被列入上海市非物質文化遺產代表性項目名錄。