廢棄木屑鋪設農地，可抑制雜草叢生，讓土壤的透氣性較好。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

為加強推動廢木屑再利用，台中市大雅區清潔隊成立環保破碎班，引進歐洲新式木材破碎機，將大型、不規則的樹枝廢材更加速破碎成木屑，不但可運用於園藝、植栽、當手工藝品，甚至可以抑制雜草叢生，讓土壤更為健康，達到環境友善與資源循環的雙贏效果。

大雅區清潔隊長商紋魁表示，清潔隊幫忙清運家戶修剪樹木的樹枝樹幹，2018年清運的總樹枝進場量約為1028噸。先前使用早期的破碎機台破碎樹枝尺寸有限制，最大只能破碎相當於成年人手臂大小的樹幹，破碎的條件及時間都有所限制，產出的木屑總量1年僅約27噸。

環保局近來引進歐洲新式木材破碎機，光是每個月就可以提供200噸的木屑供民眾領用，民眾也相當支持區隊循環再利用的作法。

環保破碎班長陳榮讚提到，其實清運回來的樹枝有很多的用途，完好的樹枝可作為雕刻的手工藝品，不規則的樹枝可再破碎成木屑，鋪設後可抑制雜草叢生，讓土壤的透氣性較好，長期下來有機質含量比一般土壤高，土壤比較健康，木屑發酵後更可當作肥料的輔材。

環保局長陳宏益表示，引進木材破碎機不僅大幅節省清潔隊人力，也減少樹枝去化焚燒，避免影響空氣品質。碎木屑可作為景觀設計及園藝造景，也可作為填土或土壤改良再利用。垃圾放在正確的位置就是資源，運用二手資源落實永續循環，木屑再利用，廢樹枝變黃金。