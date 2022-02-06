新台幣匯市迎來金虎年，儘管美國聯準會將加速升息腳步，專家認為，今年上半年新台幣依舊偏強，可望站穩27元大關，只是升值強度不如去年；不過，若聯準會釋出更多縮表訊號，新台幣可能回測28元關卡。

新台幣匯率2021年延續強勢格局，全年累計升值8.18角、升幅為2.95%，不只連3年收紅，漲幅更高居亞幣之冠，登上「最強亞幣」寶座當之無愧。

2022年開年以來，更因台股頻創新高，熱錢湧入帶動股匯雙漲，新台幣盤中進逼27.5元價位，收盤價一度飆上逾24年半新高紀錄。

不過，美國聯準會1月上旬公布去年12月會議記錄，釋出加速升息、提前縮表的鷹派訊號後，嚇壞金融市場，也暫時澆熄新台幣的升值氣焰，匯率再次陷入區間整理。

展望金虎年新台幣匯率表現，匯銀主管分析，台股已經登高至萬八大關，上漲空間有限，加上聯準會「放鷹」，恐加速投資人調整資金配置，使得美元買盤增加；雖然出口商握有大量美元，形成潛在賣壓，使得新台幣還是偏強，但升值強度應不如2021年。

匯銀主管分析，美國聯準會加速升息早在市場預期當中，今年上半年新台幣應可站穩27元，「關鍵還是縮表這件事」。

美國聯準會將於今年3月結束購債計畫，市場也預期最快3月啟動升息，匯銀主管表示，如果3月聯準會不只升息，還釋出提前縮表訊號，也提出時間表，金融市場勢必加快腳步調整資產配置，為資金尋找更安全的避風港，台幣就可能回測28元整數關卡。

但若上半年風平浪靜，沒有縮表的訊息打亂市場步調，匯銀主管認為，去年台灣經濟成長率突破6%，出口商獲利大好，賺到的美元其實沒辦法賣光，因此今年還是有潛在賣盤，為台幣帶來支撐力道，欲弱不易，只是要再次強勁走升也缺乏充足要件。

回顧過去一年新台幣升勢猛烈的原因，除了出口太強，台股步步高升，吸引熱錢湧入也是關鍵。不過匯銀主管解釋，台股已經漲到萬八之上，基期如此高，今年的報酬率難有去年好，企業、金融機構投資的操作難度增加，開始思考是否要轉往陸股或其他新興市場，「可能資金會比較往外走」。

也就是說，去年台股在「內外齊捧」之下，指數頻頻創高，今年可能因為基期已高、報酬率不再亮眼，不只國內投資人、企業轉往海外布局，增加美元買盤，外資匯入力道也會縮水，抑制台幣升勢。

同時，匯銀主管補充，市場普遍預期美國聯準會今年升息至少3次，美元將走強，這也會加強買美元的動機。（編輯：林淑媛）1110206