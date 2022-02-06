冬奧花式滑冰衛冕者羽生結弦將於6日到達北京，先前外界擔憂他為何開幕多日都沒出現，其實這只是他的個人習慣。羽生結弦因為沒有參加團體賽，他也沒有要開幕掌旗，單人比賽要到8日才開始，他通常在賽前兩三日才會到達，特別是時差比較小的地方。

陸媒《新浪體育》引述日方消息來源報導，羽生結弦不會住進冬奧選手村，他另外在首都體育館（比賽現場）之外就近安排一間飯店，預計他只在7日熱身1次就會在8日的男單短曲上陣。

羽生結弦這次的頭號勁敵是美國花滑一哥陳巍（Nathan Chen），陳巍去年剛在世錦賽達成男單3連霸。2018年世錦賽陳巍以大差距擊敗日本宇野昌磨，2019年、2021年兩度擊敗羽生結弦（2020年賽事停辦）。羽生是新評分規則以來首位拿到200分的選手，他最後一次世錦賽冠軍是2017年，至於陳巍的3連霸全都超過200分。

在奧運表現仍是羽生結弦最佳，他接連拿下2014年索契冬奧、2018年平昌冬奧的金牌。陳巍則是在平昌冬奧的個人短曲項目崩盤，只靠著團體賽拿到1面銅牌。陳巍最擅長的是四周跳，被譽為「四周之王」，他在2017年世錦賽使用創紀錄的8次四周跳。羽生結弦後來苦練四周半跳，這次能否在比賽中成功使出也成為觀戰重點。