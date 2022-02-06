馬來西亞歌手張智成與情歌天后梁靜茹是表兄妹關係，早年張智成在台灣發專輯時更有S.H.E師弟頭銜，以多首名曲〈May I Love You?〉、〈凌晨三點鐘〉、〈末日之戀〉走紅。近日逢農曆新年，張智成在臉書久違曬近照向粉絲拜年，然而他雙頰消風，臉上出現皺紋，眼睛顯得更大有些憔悴，引來粉絲驚訝問他怎麼越來越瘦，而張智成也回應：「角度哈哈哈」。

48歲的張智成過去有「R&B小王子」封號，年輕時他參加馬來西亞歌唱比賽獲得冠軍，2002年來台發展出道，2年前《CTWANT》報導，張智成剛出道時因常發表意見，被工作人員貼上「難搞」標籤，他因此受到打擊，一度決定不當歌手，還因此罹患憂鬱症，他自認個性太直，花了兩年時間才走出低潮，2020年初他宣布「無約一身輕」，在社群網站宣告：「其實也沒什麼大事，唱片和經紀約全部完成。從2020年3月1日開始我就無合約狀態。」

張智成曬近照，整個人暴瘦消風不少。（圖／翻攝自張智成臉書）

近年因新冠肺炎疫情影響，人人聞感冒症狀自危，2020年張智成更自曝輕微喉嚨疼痛和流鼻水的症狀，但慶幸的是沒有發燒，為求安全他第一時間選擇在家裡自我隔離，幸好被診斷只是上呼吸道感染，才讓他鬆了口氣，但不忘提醒網友盡量減少不必要的聚會，保護自己也保護他人。

日前大年初四時，張智成曬出自己穿了一身紅的自拍照，寫下：「濾鏡也救不了的#單眼皮 #眼袋 #年初四 #虎年行大運」，但照片中的他整個人大消風，暴瘦狀況讓粉絲相當擔心，留言說：「太瘦了，要再多吃一點」，他親回：「吃了很多都不胖」，另有人說：「吃胖一點就沒有皺紋了哦」，張智成大方說：「皺紋？你想太多了！哈哈哈沒人介意這個」，還有人說：「太恐怖了」、「自然就是美。只是，越來越瘦了，要照顧好自己哦」、「過年也沒有吃胖一點點...」，張智成表示：「走動和勞累」、「吃多了更瘦」。

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