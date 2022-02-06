長達9天的年假就要結束，民眾黨立委蔡壁如今（6）日在臉書表示，隨著連續2天70多例（本土+境外）的確診數，很多人在討論、在擔心，是不是經過一個年的各種團聚、走春、拜年之後，大規模疫情將會在年後爆發？

疫情延燒，蔡壁如指出，高雄採取「料敵從嚴、寧可錯殺一百、不可錯放一個」的擴大匡列法，以及桃園、高雄宣布將幼稚園開學延至2月14日之後，開始有些人心惶惶。走過2021，即使Omicron在國際間擴散快速，然而在台灣，目前每天新增確診個案數平均都在兩位數，且國人的公衛意識足夠，全民防疫意識高漲，有助疫情控制，因此她認為，國人不必太過驚慌。

「疫情之下，我們同島一命。」蔡壁如說，台灣很小，沒有人可以置身於疫情之外；而且，更沒有人願意被確診，國人不是敵人，病毒才是我們要防範的對象，所以不要獵巫，各個城市之間也不應該有偏見跟歧視。

此外，蔡壁如也提到，很多醫護人員在過年期間無法休息，仍然必須在第一線待命抗疫、照顧確診者，真的非常的辛苦。所以最後她要說，您們辛苦了，我們也會好好保護自己，減少疫情擴散的風險；蔡壁如並表示「同島一命不能只是口號」。