今（6日）是大年初六，也是春節9天年假的最後一天，依照習俗，不少民眾會在初五迎財神，而初六這天最重要的是要記得「送窮」，才能將過去一整年的噩運趕出家門，迎來未來一年的好運。

在中華文化中，「6」是象徵吉利的數字，因此傳統上認為，大年初六是好日子，百無禁忌，也有商家會選在初六開工，討個吉利。此外，依據舊時習俗，大年初六要「挹肥」，指的是古代茅廁堆積了過年期間的糞便，會選在這天一次清除，也有「送窮」之意。

不過相傳初六是廁神巡查的日子，在這天還是有不少的習俗。首先，雖然現代已經沒有馬桶堆滿糞便這樣的困擾，但是這天必須要將廁所好好清理乾淨，一掃晦氣，讓新的一年有個嶄新開始。

其次是，家家戶戶多數會選在初六這天，將過年期間累積的垃圾一次丟出去，也就是所謂的「送窮」，象徵將過去一年的壞運全部送走，才能迎來一整年的好運。

第三，除了「挹肥送窮」，多數商家、公司行號和農民也會正式開工、耕種；最後，由於初六是清水祖師爺的祭日，所以許多地方祖師廟會舉行盛大慶典祭祀。另外，也有不少老一輩喜歡在這天出門走走，代表整年圓滿快樂。