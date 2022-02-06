Double lob attack for DA.



He's heating up. 🔥 pic.twitter.com/dhISgrMuBn — Phoenix Suns (@Suns) February 6, 2022

看來太陽把前役輸給老鷹中止11連勝的悶氣，都出在巫師身上了！艾頓6日打出傷癒復出之後最佳表現，個人貢獻20分、16籃板的凶猛雙十數據，帶領太陽以95比80輕鬆橫掃地主巫師，目前42勝10敗穩居西區龍頭，且領先西區第2勇士2.5場勝差。

身為地主的巫師，雖在一開賽打出8比2小高潮居於小幅領先，接著就處完全挨打窘境，因為太陽靠著布瑞吉斯、保羅、艾頓等人火力，不僅追上，更取得兩位數超前，來到次節更打出15比2開局，上半場結束，太陽59比32大幅領先。

來到下半場，太陽很快把領先差距擴大到30分以上，打完前3節，太陽85比51大幅領先，也讓末節提前變成垃圾時間，儘管巫師末節靠著板凳戰力努力追分，一度縮小差距到20分以內，可惜巫師實在落後太多，最後還是乖乖放棄。

太陽除了艾頓優異內線攻守演出，剛以替補身分入選今年全明星賽的保羅，也有14分、9助攻與4籃板，布瑞吉斯與卡麥隆強生各有12分，戴文布克11分、7籃板及5助攻；巫師以替補中鋒哈瑞爾15分最高，先發只有阿隆哈勒戴得分上雙，他拿11分。