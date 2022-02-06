春節9天連假即將結束，明天（7日）是虎年第一天開工日，星巴克祭出7日當天全品項買一送一優惠，丹堤咖啡也推出開工日當天外帶全系列大杯以上飲品買一送一，路易莎、cama café、85度C也都有開工咖啡優惠。

星巴克表示，慶祝開工大吉，明天從早上開店到晚上8點，購買兩杯相同容量、冰熱、口味的飲料，一杯由星巴克招待，等於買一送一，每人最多買二送二、部分門市不提供優惠，同時9至11日三天，於foodpanda買特大杯焦糖瑪奇朵也有買一送一活動，限定冰熱、風味一致。

星巴克開工日買一送一。(星巴克提供)

不只星巴克，丹堤咖啡也在開工日當天祭出買一送一，只要出示電子優惠圖示，就可以外帶全系列大杯以上飲品買一送一，品項可任選，以價格低者為贈送，且可以多杯購買但限一次領取。

丹堤咖啡出示電子優惠圖示，外帶大杯以上飲品享買一送一優惠。(丹堤咖啡提供)

85度C則是在開工日（7日）早上10點到晚上8點，推出大杯咖啡系列第二杯特價20元，品項有美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵等11款，一人限購3組，App線上訂餐外送或外帶則沒有優惠。

85度C開工日大杯咖啡系列第二杯特價20元。(85度C提供)

此外，近期漲價的路易莎也推開工優惠，從明天到周五（7至11日）於早上11點前買相同咖啡品項第二杯半價，但不含手沖咖啡。cama café在明天至下周日（7至13日）也推出會員憑cama App會員優惠券消費，享精品手沖免費中杯升級大杯。