「日本第一美」女星佐佐木希2017年閃嫁大16歲諧星渡部建，婚後生下一個兒子，卻遭到花心丈夫的背叛，2020年渡部建承認劈腿6女、在殘障廁所約砲OL並塞錢給女方，演藝事業全毀。沉寂近2年，渡部建將回歸舞台，上月下旬染疫的佐佐木希也在IG證實此事，公開守護老公。

佐佐木希昨(5日)在IG發聲明宣布：「從今天開始丈夫將回歸工作，我決定守護從零開始努力的老公，我比以往的任何時候都更加感激，會跟家人一起前進。」另外，佐佐木希感謝很多熱情的網友透過IG關心，讓她收到很多很棒的力量，但也有部分非事實的揣測，決定透過IG表達內心的感受，並在最後懇求媒體不要在家附近或孩子的生活範圍採訪、拍照，打擾孩子的生活。

渡部建2020年6月爆發性醜聞，不只偷吃6位女性，還在殘障公廁約砲，超渣的行徑重創演藝形象，工作完全停擺，僅靠佐佐木希一人擔起養家的責任。渡部建神隱1年多後，近期被日媒報導15日將重返風波前就在主持的綜藝節目《白黑UNHASH》，立刻掀起廣大討論，有一派日網友認為渡部建不該繼續活躍螢光幕，但另一派日網友則覺得佐佐木希都原諒了，其他人有什麼好說嘴的，且靠佐佐木希一人養家非常辛苦。

不過日本演藝圈最近爆發群聚感染事件，佐佐木希上月23日驗出陽性，正在拍攝的電視劇《我才不會把女兒嫁給Youtuber》共有11名工作人員也確診，均在家休養。另外，藤岡靛、速水茂虎道與妻子平山綾、《如果30歲還是處男，就能成為魔法師》赤楚衛二、芳根京子、小島瑠璃子、傑尼斯男團「浪花男子」成員大西流星、高橋恭平、藤原丈一，以及搞笑團體東方收音機的藤森慎吾等人都得到新冠肺炎。

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