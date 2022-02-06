最長9天春節連假結束，為搶開工日商機，台北晶華酒店線上線下同時推出「虎你旺！開工日買一送一」限時優惠，2月7日上午9點至晚間9點於「晶華美食到你家」美食外帶外送平台點用「五星獨饗餐」或「重磅雙饗壽喜燒套餐」，可享自取買一送一優惠。預訂高人氣的「柏麗廳自助晚晚餐」，或是台北市誠品信義店六樓「泰市場自助晚晚餐」，2月24日前週一至週四晚間8點以後入內用餐，亦享買一送一優惠。

此外，台北晶華酒店並推出「客房早餐買一送一」優惠，2999元入住13坪的精緻客房一晚，享柏麗廳自助早餐買一送一。台北晶華酒店「虎你旺！開工日買一送一」限時優惠內容豐富多元，誠意十足。

台北晶華即買即食的「五星獨饗餐」主打三款經典熱炒搭配鬆香蛋炒飯，主廚設計的餐盒內容底層是將蛋花、蔥末與米飯拌炒，鍋香四溢、香氣濃郁蛋炒飯再搭配健康滿分的蔬菜和溏心蛋，上層則是有蔥爆牛肉、日式薑汁豬肉與剝皮辣椒雞等鑊香十足的熱炒菜色可供選擇，食用時可以以菜配飯、或是將擁有醬料或是湯汁的菜餚豪邁的淋在炒飯上一同享用，每款原價280元起，買一送一後140元起即可享用。

強調開工日上網下訂、週末再享用的「重磅雙饗壽喜燒套餐」，內容有半公斤精切成0.2公分的頂級美國肩胛牛肉，半公斤口感柔嫩的丹麥梅花豬，季節時蔬皿以及讚岐烏龍麵，佐以日本清酒、醬油與砂糖等慢熬後，再放入昆布浸泡三天製作而成的壽喜燒醬汁，和風美味盡出，1980元可以帶回家兩套，平均一套優惠價990元。

計畫與同事小聚、共享美味的消費者，也可以選擇「柏麗廳自助晚晚餐」，或是「泰市場自助晚晚餐」，即日起至24日的週一到週四、晚間8點以後入內用餐的賓客均可享有買一送一優惠，前者兩人僅需1580元、平均每人790元即可大啖新鮮多元的現流海鮮、現點現做的日式壽司料理、熱鬧滾滾的中式經典佳餚、歐風熱食、現烹鐵板與麵點，以及精巧奇趣的糕點和Haagen-Dazs冰淇淋。泰市場海鮮自助料理餐廳也以滿布豐美海鮮的餐檯，各式泰式辛香料理到奶茶、冰淇淋和甜品糕點，帶給食客視覺與味覺的雙重美味饗宴，兩人僅需1050元、平均每人525元。

台北晶華酒店提醒，餐廳消費需另加一成服務費，消費者可至「晶華美食到你家」網站，或於APP Store下載晶華會即可選購或訂位，每日供應數量有限，售完為止。

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