政府機關和多數公司行號明天將開工，副總統賴清德今天建議民眾幾種避免「收假厭世症候群」的調適方式，他說，最重要的是早點上床睡覺，養足精神才有充沛活力。蔡英文總統也提醒大家「準備打起精神，我們繼續為台灣來打拚！」

農曆年前率團出訪宏都拉斯的賴清德，回台後目前還在防疫隔離當中，春節連假即將結束，他今早在臉書發了一篇「收心小提醒」表示，每當假期來到尾聲，有許多朋友們都會出現提不起勁、心情鬱悶等情形，辦公室同仁和他說，這叫做「收假厭世症候群」。

面對假期副作用，他建議大家可以運動舒展身體、整理生活環境、提早安排事項來調適心情，最重要的是 早點上床睡覺，養足精神才有充沛活力。

他也提醒大家，若是搭乘大眾運輸返回工作崗位，要記得做好個人防護措施，開車的朋友們，也可撥打1968或下載APP，提前查詢國道路況再上路。「喜慶年節、平安團圓後，我們一樣繼續打拚努力，一起期待下次假期來到！」

蔡英文也說「明天就是開工日，記得設鬧鐘！」，春節連假最後一天，提醒大家準備打起精神，我們繼續為台灣來打拚！「虎力健康福氣旺」。