過年期間不少民眾都會買張刮刮樂試試手氣，有時好運來了，子女的教育基金也有著落。台彩公司轉述，新北市中和區有一位30歲左右的男性帶著家人買彩券，他先向投注站門口供奉的媽祖誠心膜拜，沒想到，買給媽媽的刮刮樂刮中1萬元，買給三個小孩玩的三張中，一張竟刮中100萬元。

根據天將彩券行的描述，中獎人是位約30歲的男性，當天帶著家人到投注站買「2000萬超級紅包」，由於投注站門口供奉著媽祖，他先誠心膜拜希望能中大獎，先給媽媽買了一張，便刮中1萬元，再買三張給三個小孩玩，其中一張竟然就刮中了100萬元，中獎人心懷感恩的說，一定是媽祖要賜福給這三個小孩，做為三個小孩的教育基金。

另外，新竹市香山區的財神發商行也刮出「1200萬大吉利」二獎100萬元，中獎人是一位40多歲的男性，大年初二帶著老婆、女兒回娘家，順便帶女兒到附近投注站買刮刮樂，打算家人團聚時一起刮，在選擇刮刮樂時，女兒用自己學校的座號挑了一張「2000萬超級紅包」、用好朋友的座號挑了「1200萬大吉利」及「金虎獎」各一張回家刮。

據彩券行表示，父女大約半小時後再度回到彩券行請店員協助對獎，其中「1200萬大吉利」刮中100萬元，中獎人也開心表示，女兒好福氣，要包一個大紅包給女兒，這筆獎金也要好好用來栽培女兒。

台彩表示，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車，以及650個100萬元；統計至4日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車，以及168個100萬元；1200萬大吉利共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元，截至4日止，已刮出15個100萬元，1200萬元尚未刮出。