6日是過年連假的最後一天，高雄市海洋局在過去幾天持續派人逐一巡查市轄16處漁港，並針對遊客較多的興達、彌陀、蚵仔寮及旗津等漁港加強防疫宣導，提醒民眾注意防疫，做好實聯制等防疫措施。

高雄港都以新鮮豐富的海鮮聞名，蚵仔寮漁港及興達漁港「現撈仔」漁獲以鮮取勝，春節期間在地平價海產店吸引許多遊客前往大啖海鮮。高市府海洋局為提供遊客優質的親海及用餐環境，除了各漁港陸域水域清潔工作全年無休外，另為加強防疫措施，現場不時有工作人員舉牌宣導，提醒民眾遵守防疫規定。

海洋局長張漢雄表示，漁港環境的營造在於平日的維護及港區清潔等細節，即使春節連假，海洋局同仁也以輪值方式加強轄內16處漁港設施巡查及防疫工作，尤其是遊客較多的漁港，更是要求清潔廠商加強打掃及消毒頻度，以提供遊客舒適且安心的漁港休憩環境。

海洋局提醒民眾，民眾逛魚市場或到各漁港一定要遵守防疫規範，如未依規定佩戴口罩、保持安全社交距離等，經場所人員勸導屢勸不聽者，衛生單位可依「傳染病防治法」處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。