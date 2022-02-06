台64線砂石車翻覆整台橫躺車道，南向全線封閉中。（交通部公路總局即時影像）

春節連假最後一天，台64線發生車禍事故，一輛砂石車今天上午9時許，行經台64線西行約8.9K處過彎時，疑重心不穩翻車，整輛車橫躺，砂石及車體碎片占用全線車道，阻斷交通，目前回堵1公里，警方及相關單位正在排除，建議用路人提早改道。

新北交通局表示，台64線南向封閉中，請用路人於台64線五股一西行匝道下橋直行，再左轉凌雲路至觀音山西向匝道上台64線續行。目前工務段已派員處理散落物，預計排除時間為11時30分。