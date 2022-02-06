塞！台64線砂石車翻覆整台橫躺車道 南向全線封閉回堵1公里 10:352022/02/06 中時 戴上容 、中時電子報、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線五股端砂石車過彎翻覆 南向全線封閉中（翻攝自新北交通族臉書／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台64線砂石車翻覆整台橫躺車道，南向全線封閉中。（交通部公路總局即時影像） 春節連假最後一天，台64線發生車禍事故，一輛砂石車今天上午9時許，行經台64線西行約8.9K處過彎時，疑重心不穩翻車，整輛車橫躺，砂石及車體碎片占用全線車道，阻斷交通，目前回堵1公里，警方及相關單位正在排除，建議用路人提早改道。 新北交通局表示，台64線南向封閉中，請用路人於台64線五股一西行匝道下橋直行，再左轉凌雲路至觀音山西向匝道上台64線續行。目前工務段已派員處理散落物，預計排除時間為11時30分。 #台64線 #砂石車 #過彎 #五股 #匝道 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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