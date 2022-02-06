《路透社》6日引述聯合報機密報告，指出雖然聯合國長期以來對北韓祭出嚴厲制裁，希望切斷平壤核武與飛彈計畫的金流；不過，透過對加密貨幣交換發動網路攻擊，不但已成為平壤的重要收入來源，更為其大規模殺傷武器籌措研發資金。這讓北韓在過去1年雖然面臨國際制裁與新冠肺炎雙重打擊，卻能持續發展核武與彈道飛彈計畫。

這份由獨立制裁監測機構撰寫的年度報告，已於4日遞交至聯合國安全理事會北韓制裁委員會。報導指出，「儘管北韓沒有進行核試驗或試射洲際彈道飛彈，但北韓仍持續提升核分裂物資生產的能力」。

雖然聯合國安理會長期以來禁止北韓進行核試驗與彈道飛彈發射；但報告卻表示，「北韓核武與彈道飛彈基礎設施的維修與建設仍持續進行中，平壤持續在海外各地為這些計畫尋覓原料、科技與專業技術，不論是透過網路取得還是聯合學術研究」。

報導則表示，自2006年以來，北韓持續遭到聯合國的制裁，而安理會更是不斷增加制裁的力道，試圖斬斷平壤核武與彈道飛彈計畫的研究資金。

然而，在這份年度報告卻指出，雖然外界為平壤戴上沉重的制裁枷鎖，但北韓的飛彈實驗卻「明顯地加速」。事實上，美國與其他國家近日證實，北韓在2022年的1月份共進行了9次的彈道飛彈試射，這是該國大規模殺傷性武器與飛彈計畫，有史以來在同一個月試射次數最多的一次。

報告則表示，「北韓在快速部署的能力、機動性(包括海上機動能力)與飛彈部隊的彈性上，都已獲得強化」。不過，對於《路透社》披露的聯合國年度報告，北韓駐紐約聯合國代表團沒有任何回應。

※網路攻擊與非法貿易

該報告指出，「網路攻擊，尤其是針對加密貨幣資產發動的網路攻擊，依舊是北韓的重要收入來源」。北韓駭客往往以金融機構、加密貨幣公司與交易所，作為網路攻擊的目標。

報告表示，「北韓駭客在2020年到2021年年中，自北美、歐洲與亞洲的至少3個加密貨幣交換所，竊取超過5,000萬美元」。

透過對加密貨幣交換發動網路攻擊，不已但成為平壤的重要收入來源，更為其大規模殺傷武器籌措研發資金。這讓北韓在過去1年雖然面臨國際制裁與新冠肺炎雙重打擊，卻能持續發展核武與彈道飛彈計畫。(圖/路透社)

同樣的，在2019年聯合國制裁監測機構的報告也表示，北韓利用廣泛且愈來愈複雜的網路攻擊，為大規模殺傷性武器計畫籌措至少20億美元的資金收入。

多年來，聯合國安理會禁止北韓出口煤炭、鐵、鉛、紡織品與海產品，並限制原油與精煉石油產品的進口，而北韓則大搞非法貿易，透過走私進出口前述商品。在2022年最新的報告則指出，為防止新冠肺炎的大流行，北韓採取嚴格的封鎖措施，而這讓平壤無法繼續非法貿易。

報告分析，「雖然2021年下半年，北韓的煤炭由海上出口的數字有所增加，卻依舊處於相對較低的水平。同一時期，精煉石油的非法進口數量卻急遽增加，但與往年相比，仍舊低上許多」。

報告稱，「可能是受限於新冠肺炎的限制措施，非北韓的油輪直接向北韓運送石油的走私行動已經停止；相對的，目前運送石油都是由北韓船隻所進行」。

報告也點名北韓民眾的生活狀況日益惡化。北韓的人道主義情勢持續惡化，這可能是因為新冠肺炎的封鎖令使然；不過，缺乏來自北韓的資訊意味著很難釐清聯合國的制裁，在無意中對人民產生的傷害有多大」。